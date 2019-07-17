شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتقلص من خسائرها في مطلع الأسبوع وسط انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات للجلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.8 مليون برميل مقابل 12.8 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.17% لتتداول عند مستويات 57.62$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.52$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.09% لتتداول عند 64.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.44$ للبرميل، وسط انخفاض مؤشر الدولار 0.05% إلى مستويات 97.32 مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء لشهر حزيران/يونيو، والمتوقع أن نشهد تباطؤ نمو تصاريح البناء إلى 0.1% لنحو 1,300 ألف تصريح مقابل 0.3% عند 1,294 ألف في أيار/مايو، بينما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها تقلص التراجع إلى 0.7% لنحو 1,260 ألف منزل مقابل 0.9% عند 1,269 ألف منزل.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية المقبل سوف يعقد في 30-31 من تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الثلاثاء أعرب الرئيس الأمريكي عن كون الطريق لا يزال طويلاً قبل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، مع لكون كلاً من الاتحاد الأوروبي والصين يقومان بضخ الأموال في نظامهما المالي، وأفادته بأن إدارته يمكنها فرض رسوماً جمركية على واردات أمريكا من الصين في حال رغبت في ذلك، مضيفاً أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية سيدعم أسواق الأسهم وارتفاعها.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوشن نوه في مطلع الأسبوع بأنه من المتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع المسئولين الصينيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع في إطار استئناف المحادثات التجارية للاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين، في سياق أخر، صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن إيران مستعدة للتفاوض حيال برنامج الصواريخ، الأمر الذي حد من القلق حيال التوترات في الشرق الأوسط.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان شركة بيكر هيوز عن تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى إجمالي 784 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو، وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس تنويه مكتب السلامة وإنفاذ البيئة الأمريكي لكون العاصفة الآسيوية باري قد مرت بسلام وأن منتجو النفط من الحقول البحرية في أمريكا يجرون استئناف الإنتاج في هذه المنطقة.