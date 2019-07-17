مصر تشتري ألف طن من القمح الروسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية "للقمح" قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة يوم الأربعاء. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى. وقال متعاملون إن الهيئة دفعت 215.54 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن، منها 201.35 دولار تسليم ظهر السفينة (فوب) و14.19 دولار لتكلفة الشحن. كانت الهيئة تلقت في وقت سابق عروضا لقمح روسي وأوكراني وروماني في المناقصة التي كانت لإمدادات يجري شحنها بين 21 و31 أغسطس آب.

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