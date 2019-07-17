شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17 - 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-7-2019.

إيقاف تداول 7 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، الألومنيوم العربية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، المجموعة المصرية العقارية، الحديثة للمواد العازلة.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 123.1 مليون ورقة مالية بقيمة 426.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 156 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.03%، والعرب على 9.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13641 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16751 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 161 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.01%

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- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.79%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 8.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.55%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.81%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.54%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 0.649 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 12.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.65%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 20.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%