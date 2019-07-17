تزامنا مع اجتماعاتها.. تعرف على التبادل التجارى بين مصر ودول تجمع الكوميسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع انعقاد معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا Source 21 فى نيروبى بمشاركة مصر، بوفد رسمى يقدم الخليج 365 فيديو جراف عن صادرات مصر لدول الكوميسا. -صادرات مصر لدول الكوميسا سجلت 1.72 مليار دولار عام 2015. -زيادة طفيفة بالصادرات خلال 2016 لتسجل 1.76 مليار دولار. Advertisements - وتراجع حجم الصادرات لتسجل 1.54 مليار دولار فى 2017. -حققت الصادرات زيادة بقيمة 386 مليون دولار بنمو 34%بـ 2018. -سجلت الواردات المصرية 593 مليون دولار فى 2015، و643 مليون دولار بـ 2016 –وبلغت واردات مصر من الكوميسا 573 مليون دولار فى 2017 و 792 مليون دولار بـ 2018

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