شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كجوك: صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى لرويترز اليوم الأربعاء على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف يونيو حزيران الماضي.

تعتمد مصر على الاقتراض الخارجى والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.