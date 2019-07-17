شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بوزارة التجارة: العراق يشترى 60 ألف طن من الأرز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بوزارة التجارة العراقية إن الوزارة اشترت 60 ألف طن من الأرز الأمريكى المنشأ. كان العراق طرح فى وقت سابق من الشهر الجارى مناقصة محدودة لشراء كمية لم يحددها من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط.

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