شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتأمين: ناقشنا فى قمة التكافل بلندن التعاون فى السوق الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك باسل الحينى رئيس القابضة للتأمين ومؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين فى قمة التكافل الدولية فى لندن.

وحول أسباب المشاركة قال رئيس القابضة للتأمين لـ"الخليج 365" إن المشاركة فى قمة التكافل الدولية فى لندن أمر حيوى للشركة خاصة أن القمة تعقد سنويا وتجمع كل شركات التأمين التكافلى فى العالم .

أضاف أنه من المهم التعرف على التطور فى القطاع خاصة أن القابضة لديها شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ، لافتا أن القمة كانت فرصة لعقد لقاءات مع شركات عالمية لبحث التعاون المشترك.

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وقال إننا اجتمعنا فى قمة لندن بالعديد من الشركات العالمية التى تعمل فى مجال التأمين فى قارة أفريقيا للتنسيق معها فى هذا المجال خاصة أنمار أطلقت مبادرة جسور بهدف دعم الصادرات وتدشين خط ملاحى من السخنة إلى ميناء مومباسا الكينى.

إشار إننا أبدينا الاستعداد للتعاون مع الشركات العالمية فى التأمين ، وفى إعادة التأمين أيضا فى القارة لضمان عدم الخسارة لأنه بقدر حرص الشركة على تقديم خدمات تأمينية بقدر حرصها على الربح.

وتدشن مصر اعتبارا من أكتوبر المقبل خط ملاحى مباشر الى أفريقيا تشرف عليه وزارة قطاع الاعمال العام .