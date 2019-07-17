شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير الاتصالات بجامبيا فى القرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام إبريما سيلاه وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بدولة جامبيا وفد رفيع المستوى، يضم عددا من القيادات التنفيذية ومسئولى شركات الاتصالات بجامبيا، بجولة تفقدية بالقرية الذكية و التى تضم أكبر تجمع لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر.

قام إبريما سيلاه وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بدولة جامبيا بزيارة الشركة المصرية للاتصالات we و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، كما تفقد مع الوفد المرافق له مركز الابداع وريادة الاعمال "تيك"، و الاكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استقبلت وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا؛ و تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة فى مجال بناء القدرات وصقل المهارات والتدريب.

ووجهت وزارة الاتصالات الدعوة لوزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا للمشاركة فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية (WRC) الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ فى أكتوبر المقبل والذى يعد من أهم الفعاليات الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات وتحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية فى شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية فى مجال إدارة الطيف الترددي.