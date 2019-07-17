شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% رابحا عدد 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 9075.55 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% رابحا 2.27 نقطة ليغلق عند مستوى 3786.92 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 125 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 83 شركة.

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وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.70%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.45%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والأدوية بنسبة 0.37%.

وجاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.69%، ثم زين السعودية بنسبة 4.18%، ثم بترو رابغ بنسبة 2.93%، فيما تصدر سهم "الدريس" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.27% ثم سلامة بنسبة 2.19%، ثم الأهلى للتكافل بنسبة 2.12%.