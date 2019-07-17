شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تفتح مستقرة والمستثمرون يتجاهلون نتائج البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة اليوم الأربعاء، حيث طغت المخاوف التجارية وبواعث القلق بشأن توازن السياسة النقدية والنمو على نتائج قوية من بنك أوف أمريكا وأنباء معززة لصناع الرقائق من ايه.اس.ام.ال الهولندية.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.72 نقطة بما يعادل 0.05 % ليفتح عند 27320.91 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.06 نقطة أو 0.04 % ليسجل 3005.10 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.20 نقطة أو 0.01 % إلى 8224 نقطة عند جرس الفتح.
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