شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين من المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 727.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 123.1 مليون ورقة مالية بقيمة 426.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 156 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.03%، والعرب على 9.24% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، 61 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 31.5 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13641 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16751 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 161 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.