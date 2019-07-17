شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫اجتماع حكومى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتمويل مشروعات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والنقل اجتماعا مع وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان مدير البنك لمناطق جنوب وشرق المتوسط وذلك للتباحث فى تمويل بعض مشروعات وزارة النقل.

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وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على موقعها الرسمى اليوم، أن الاجتماع تطرق الى بحث موقف المشروعات المشتركة فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومشروعات النقل البحرى والموانئ الجافة.

ويضخ البنك نحو مليار يورو استثمارات جديدة فى مصر خلال عام 2018 فيما تبلغ استثماراته نحو 5 مليارات يورو منذ 6 سنوات .