شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تنضم إلى المساهمين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، انضمام ليبيا إليه كأحدث المساهمين بهدف أن تصبح بلدًا يستثمر فيه البنك ويدعم إجراء إصلاحات فى السياسات فيه.

وأشار البنك - فى بيان اليوم الأربعاء - إلى أن أى قرار مستقبلى لمنح ليبيا وضع البلد المتلقى سيتخذ بشكل منفصل من قبل مساهمى البنك بعد تقييم البيئة السياسية والاقتصادية والتشغيلية فى البلاد.

وأوضح البنك أن هذه الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا أصبحت أحد المساهمين فى البنك بعدما تم استكمال إجراءات العضوية بنجاح.. ويأتى ذلك عقب قرار مجلس محافظى البنك فى 2014 بالموافقة على طلب العضوية الذى قدمته ليبيا.

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وقال رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية السير سوما تشاكرابارتى : "نحن سعداء بالترحيب بليبيا كمساهم ونتطلع إلى تعاون ناجح فى المستقبل".

وتقع ليبيا فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، والتى يستثمر فيها البنك منذ عام2012.

وضمن هذه المنطقة يستثمر البنك حالياً فى مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة.

وبانضمام ليبيا، يرتفع عدد المساهمين فى البنك إلى 71؛ بينها 69 دولة من جميع القارات الخمس، فضلا عن الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.