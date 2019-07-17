أمير الشرقية يكرم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

شدد الأمير سعود بن نا يف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية على أهمية استمرار الجهود التوعوية للحفاظ على البيئة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة واجب شرعي ووطني وأخلاقي، لابد من العمل عليه، وغرس هذه القيمة في نفوس الناشئة، جاء ذلك خلال تكريم سموه للجهات المشاركة في فعاليات أسبوع البيئة 1440هـ بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء).

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ونوه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة من دعمٍ واهتمام للحفاظ على البيئة، عبر الأنظمة والتشريعات التي صدرت، والمبادرات التي تضمنتها رؤية المملكة2030، مشيراً إلى أن مواطني الشرقية يشكلون فريق واحد في الحفاظ على البيئة والأماكن الطبيعية التي تضمها المنطقة، مضيفاً أن البيئة التعليمية مجال خصب لزرع قيمة المحافظة على البيئة لدى الأطفال الناشئة، مما يوجب استثمارها وإشراك هذه الفئة في الفعاليات ذات الصلة، وإتاحة المجال لأبنائنا الطلبة لتقديم المبادرات والأفكار التي تسهم في تعزيز ورفع الوعي في جانب البيئة، مشيداً بالدور الفاعل للمرأة في فعاليات الأسبوع، مؤكداً أن المرأة عنصر هام وفاعل في كافة المبادرات والبرامج التي تنطلق من المنطقة الشرقية، ودورها في الحفاظ على البيئة يبدأ من كونها قدوة لمن حولها، وهي الأقرب والأقدر على غرس هذه القيمة في نفوس الناشئة، مثمناً الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والروابط التطوعية والجمعيات المهتمة لتفعيل أسبوع البيئة لهذا العام، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود طوال العام، وأن تعزز هذه الشراكات بمبادرات تركز على الاستدامة والتأثير، منوهاً بالجهود التي بذلت في تنفيذ فعاليات الأسبوع من حملات تنظيف للمواقع البرية والبحرية، واستزراع الأشجار لزيادة الرقعة الخضراء، وغيرها من الأنشطة.

ثم كرم الجهات المشاركة في فعاليات "أسبوع البيئة 1440هـ" من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، والفرق والروابط التطوعية.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على رعايته ومتابعته الدائمة للشأن البيئي في المنطقة، وحرصه على تذليل كافة العقبات التي تؤثر على الشواطئ والمناطق البرية، مضيفاً أن فعاليات أسبوع البيئة لهذا العام شهدت تنفيذ عدد من الفعاليات في أكثر من 7مواقع، شملت الأماكن العامة، والمجمعات التجارية، بلغ عدد زوارها أكثر من 34ألف زائر، واستزراع قرابة 7آلاف شجرة، وتنظيف أكثر من 20موقعاً برياً وبحرياً، بمشاركة أكثر من 17جهة حكومية، وطلبة وطالبات 80مدرسة على مستوى المنطقة الشرقية، مؤكداً أن هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا التوفيق الله، ثم الدعم والمتابعة الحثيثة من لدن أمير المنطقة الشرقية، وتوجيهاته الكريمة.