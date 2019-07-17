فرضية ناجحة بمسار قطار الحرمين السريع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة بتوجيهات من وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود، وبهدف الوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام، نفذت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم تجربة أمنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بمسار قطار الحرمين السريع، بين رابغ وجدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، ونُفذت التجربة بنجاح تام، وأظهرت مدى ما تتمتع به العناصر البشرية المشاركة من القوات الأمنية المختصة من كفاءة وقدرة على التعامل مع الأحداث الأمنية، وما وصلت إليه من مستوى عال من التكامل في أداء المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.



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