الحكومة: الجنيه استعاد قوته أمام الدولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على سعر الخبز ودعم المواد التموينية والإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، مع وزير المالية، لاستعراض نتائج ومؤشرات العام المالي الماضي، أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على سعر الخبز ودعم المواد التموينية والإسكان الاجتماعي ، مشيرا إلى إضافة 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن 24 يوليو الجاري،يبحث صندوق النقد صرف الدفعة الأخيرة من القرض بعد إشادته بالإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الجنيه استعاد قوته أمام الدولار والمستثمر الأجنبي عاد بقوة للاقتصاد المصري.

كما أكد مدبولي من جانب أخر أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات، موضحا أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه.

وأضاف إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه .