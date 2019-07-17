شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة مصرية بأنشطة الاتحاد الدولى للاتصالات للاستعداد للجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكتاب الثانوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شارك فى أنشطة واجتماعات اللجان المعنية بالجيل الخامس للمحمول بالاتحاد الدولى للاتصالات (ITU)، استعدادًا لإطلاق تقنيات وتطبيقات وخدمات الجيل الخامس.

وأوضحت الوزارة أنه خلال عام 2018 فقد قام الجهاز بعمل دراسات لموارد الطيف الترددى و اجراب تجارب ذات الصلة، وايضا تمهيد البنية التحتية للاتصالات لاستقبال خدمات الجيل الخامس عبر مد شبكات الالياف الضوئية كواحدة من الخطوات الهامة نحو إطلاق الجيل الخامس للمحمول.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد وقعت مع رئيس الاتصالات الدولى للاتصالات، فى مارس الماضى، اتفاقية استضافة مصر للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019، و يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى مصر، وسط ملفات هامة منها تحديد المعايير النموذجية القياسية للجيل الخامس، ومنها جزء متعلق بتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة التقنية أيضا التى تعمل عبر هذه التقنية والترددات والمحطات اللازمة للخدمة وذلك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.