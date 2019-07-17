شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو عند أدنى مستوى فى أسبوع مع تنامى التوقعات بتعزيز سياسة التيسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اليورو لأدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار اليوم الأربعاء متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار.

ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة فى الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزى الأوروبى الأسبوع القادم حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدى جديد.

واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع فى وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو.

وهبط اليورو 2.2% منذ بداية العام الجارى مقابل الدولار إذ يجرى تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

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وتراجع الجنيه الاسترلينى لأدنى مستوى فى 27 شهرا عند 1.2382 دولار بفعل مزيج من المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بلا اتفاق وارتفاع الدولار بصفة عامة.

وبلغت العملة البريطانية أدنى مستوياتها فى ستة أشهر مقابل اليورو عند 90.51 بنس.

وصعد الدولار أمس الثلاثاء بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية فاقت التوقعات فى يونيو مما تسبب فى انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس فى مراجعته للسياسة النقدية بنهاية الشهر.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، لأعلى مستوى فى أسبوع عند 97.44 فى وقت سابق، لكن المؤشر تراجع قليلا واستقر فى أحدث تعاملات عند 97.37.