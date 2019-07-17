شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار منازل لندن بأسرع وتيرة فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار المنازل فى لندن بأسرع وتيرة فى عشر سنوات تقريبا فى مايو وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزى البالغ اثنين بالمئة للشهر الثانى على التوالى فى يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنى إن أسعار المنازل فى العاصمة انخفضت 4.4 % على أساس سنوى بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

وفى استمرار لفترة ضعف فى العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، تباطأ نمو أسعار المساكن فى المملكة المتحدة إلى 1.2 % ليماثل أدنى مستوى فى ست سنوات المسجل فى فبراير.

Advertisements

وأسعار المنازل فى لندن حاليا منخفضة 6.4% عن ذروتها المسجلة فى يوليو 2017.

كما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطنى استقرار تضخم أسعار المستهلكين مثلما كان متوقعا فى استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وتتلقى الأسر البريطانية، التى يقود إنفاقها اقتصاد بريطانيا، الدعم من معدلات متواضعة للتضخم مصحوبة بأدنى معدل للبطالة فى 44 عاما وارتفاع الأجور.