شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 17-7-2019 تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1405 إلى 1396 دولار حتى الآن.وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 648 جنيها للجرام، فى ظل هدوء مبيعات الذهب فى مصر، خلال الفترة الماضية.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 555 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 648 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 741 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5184 جنيها
أوقية الذهب 1396 دولار
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.