شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 17-7-2019 تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1405 إلى 1396 دولار حتى الآن.وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 648 جنيها للجرام، فى ظل هدوء مبيعات الذهب فى مصر، خلال الفترة الماضية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 555 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 648 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 741 جنيها للجرام

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الجنيه الذهب 5184 جنيها

أوقية الذهب 1396 دولار

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.