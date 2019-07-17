شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك أوف أمريكا بفعل نمو القروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الفصلية 10% فى الوقت الذى عززت فيه متانة الاقتصاد الأمريكى الطلب على القروض. وارتفع صافى الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 7.11 مليار دولار للسهم فى الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو من 6.47 مليار دولار للسهم قبل عام. وصعدت الإيرادات، دون احتساب صافى تكاليف الفائدة، نحو 2% إلى 23.08 مليار دولار. كان محللون يتوقعون أرباحا للبنك بقيمة 71 سنتا للسهم وإيرادات بقيمة 23.2 مليار دولار وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت الأرقام قابلة للمقارنة.

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