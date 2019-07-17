شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك: استمرار تراجع أسعار البلطى بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 16 - 7- 2019، استمرار تراجع أسعار البلطى 1، مع استقرار معظم أسعار الأصناف الأخرى، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وتواصل تراجع سعر البلطى 1 ليتراوح سعر الكيلو من 38 – 40 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، فيما انخفض سعر القشر بياض 50 – 64 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 55 – 65 جنيها للكيلو، والبربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، والبورى بين 32 – 42 جنيها للكيلو.

Advertisements

واستقر سعر الجمبرى بين 200– 300 جنيها للكيلو، والكابوريا بين 30 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو .