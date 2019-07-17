شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% خاسرا 6.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2716.09 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 145.4 مليون سهم محققة ما قيمته 153.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2068 صفقة ل35 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاعى العقارات والسلع بنسبة 0.80%، بسبب تراجع أسهم إعمار العقارية، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.16%، ثم سهم الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.09%، ثم سهم اكتتاب القابضة بنسبة 7.18%.