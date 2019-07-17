شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% رابحا 3.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1538.71 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 870 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.65%، مدفوعا بصعود مصرف السلام البحرين بنسبة 2.30%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.65%، سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.70%، مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 5.81%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.56%، عقارات السيف بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

كما صعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.32%، مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 6.06%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 3.70% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.12%.