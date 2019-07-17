شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستقر صباحا بعد نتائج أعمال متباينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن مجموعة من نتائج الأعمال المتباينة، فيما حدت زيادة الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والتوترات التجارية من مكاسب السوق.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك الأوروبى 0.8 % بقيادة المصارف السويسرية، حيث نزلت أسهم هاندلسبانكن بسبب نتائجه الضعيفة، بينما هبط سهم سويدبنك بعد خفضه توزيعات المساهمين.

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وحقق مؤشر قطاع التكنولوجيا أداء يفوق السوق بشكل عام، بعدما أعلنت إيه.إس.إم.إل عن نتائج فصلية أفضل من المتوقع.

وزاد مؤشر القطاع 0.6%، مدعوما أيضا بمكاسب سهم شركة اريكسون لصناعة معدات شبكات المحمول، والتي قالت إنها تتجه صوب تحقيق أهداف 2020 بعدما جاءت أرباح الربع الثاني متماشية مع التقديرات.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07 %، فيما قد يكون أول يوم من التراجع في 4 جلسات.