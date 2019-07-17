خيركم ومكتب جدة يختتمان مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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احتفلت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة يوم أمس بالفائزين في مسابقة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة.

الحفل والذي استضافه نادي الاتحاد ابتدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله بعدها ألقى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة سعيد بن محمد الغامدي كلمة أشاد فيها بالمسابقة وبجمعية خيركم ، فيما أشار أن تعاون الهيئة في تنظيم واستضافة المسابقة يأتي من حرص المسؤولين في هذا البلد المبارك على دعم الأنشطة القرآنية وطلاب الحلقات والذين يستحقون كل التقدير والاهتمام.

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وفي كلمته خلال الحفل أفاد رئيس خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي بأن هذه المسابقة هي ثمرة شراكة بين الجمعية والهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة انطلاقاً من أهمية استثمار أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة والتحلي بآداب القرآن ، والتمسك بالوسطية والاعتدال، ولزوم الجماعة وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر.

وثمن المهندس حنفي دور الهيئة العامة للرياضة في دعم حفظة كتاب الله الكريم مقدما شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة ولكافة منسوبي الهيئة.

وفي ختام الحفل جرى تكريم الفائزين في المسابقة والذين جاءت أسمائهم على النحو التالي : حيث فاز بالمركز الأول في الفرع الأول (20 جزء ) ياسر علي محمد باشا فيما كان المركز الثاني والثالث من نصيب أسامة علي العطاس وسعود موسى الشمراني ، وفي الفرع الثاني (10 أجزاء) فاز بالمركز الأول مهند أحمد أبو بكر باماخشن وبالمركز الثاني معاذ بن عمر الشقيفي ، بينما ذهبت جائزة المركز الثالث لمحمد عبد الله بن محفوظ ، أما جوائز الفرع الثالث فكانت من نصيب خالد علي بابعير ومهند عبد اللطيف الغامدي وعبد الله بن حمد المحوري.