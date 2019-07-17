شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" ومحافظة القاهرة تتابعان تنفيذ مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو"‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ، اجتماعاً لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير"مثلث ماسبيرو".‬

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‫وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إزالة الأنقاض، حيث تم رفع كمية كبيرة من الأنقاض، وبلغت نسبة رفع الأنقاض 97%، وكذلك تم عرض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية التى يتم تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان فى العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، كما تمت مناقشة جميع التنسيقات المتعلقة بموقع المشروع مع الجهات المختصة.‬

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‫من جانبه، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: جارٍ حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

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‫تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.