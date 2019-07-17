شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: الهدف ربط "أفروديت ودمياط" تنويع مصادر الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إنه من ضمن أهداف إنشاء خط الربط البحرى بين مصر وقبرص "حقل افروديت" هو إعادة تصدير الغاز للاتحاد الأوروبي.

وأضاف السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من خلال خط الربط البحرى بين حقل افروديت بقبرص ومصنع الإسالة بدمياط، سيتم إعادة تصدير الغاز للاتحاد الأوروبى وبالتالى تنويع إمدادات الغاز الطبيعى، وذلك بدلا من الاعتماد على الغاز الروسى بشكل كامل.