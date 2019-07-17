شكرا لقرائتكم خبر عن مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن سداد الدفعة الثانية من الأقساط ربع السنوية لكل من حاجزى الإعلان الثامن ببعض المناطق، وحاجزى الإعلان التاسع المحولين بشروط الإعلان العاشر، وحاجزى الإعلان العاشر المنطبق عليهم الشروط، بدأ من أول شهر يوليو الجارى، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2019، موضحة أنه فى حالة السداد بعد نهاية شهر سبتمبر 2019، يتم دفع غرامة تأخير نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتم التعامل بذات القاعدة للدفعات ربع السنوية التالية.‬

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‫وأكدت مى عبدالحميد، ضرورة التزام المواطنين بسداد الدفعات ربع السنوية خلال الفترات المُقررة تجنباً لاحتساب غرامة التأخير، ومن لديه أي استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.‬

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‫وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سبق الإعلان عن موعد سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية خلال الفترة من أول إبريل 2019 حتى نهاية يونيو 2019، لكل من حاجزي الإعلان العاشر خلال الفترة من 7 نوفمبر 2018 حتى 15 ديسمبر 2018 والمنطبق عليهم شروط الفرز المُعلن عنهم فى آخر مارس 2019، وكذلك المقبول تظلمهم خلال فترة فتح باب التظلم من أول أبريل 2019 وحتى نهايته، وكذا حاجزي الإعلان الثامن - ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجاري تنفيذها - بكل من "مركز مغاغة بمحافظة المنيا – ومركز طلخا بمحافظة الدقهلية – ومركز دمنهور ومركز الدلنجات بمحافظة البحيـرة – ومواقع شطا وعزبة البـرج بمحافظة دمياط"، وحاجزي الإعلان التاسع بمدينة السادس من أكتوبر ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتوفرة فى نفس المدن المُشار إليها فقط المحولين بشروط الإعلان العاشر خلال الفترة من 5 حتى 31 مارس 2019 وكذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 مايو 2019. ‬