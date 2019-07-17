شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليار جنيه استثمارات مشروعات تكرير البترول بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية إن وزارة البترول تعمل على قدم وساق سرعة تنفيذ المشروعات الجديدة فى مجال التكرير والتصنيع فى الصعيد لسد احتياجاته من المنتجات البترولية. وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حجم استثمارات المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال التكرير والتصنيع بمحافظة أسيوط تقدر بـ43 مليار جنيه، تشمل تنفيذ وحدة لإنتاج البنزين عالى الأوكتين ومجمع لإنتاج البنزين والسولار.

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