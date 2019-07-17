شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق منخفضا بفعل الضبابية بشأن التجارة بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن التجارة، تسببت فى عزوف عن المخاطرة، بينما تراجعت أسهم التكنولوجيا تماشيا مع نظيرتها الأمريكية.

لكن شركات القطاع المالى مثل البنوك وشركات التأمين، والتى تستفيد من المنتجات المرتفعة العائد مثل السندات الأجنبية، تقدمت بعد صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفضل بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع فى يونيو.

وفى تعاملات ما بعد الظهيرة قفز سهم أسكول التى تبيع اللوازم المكتبية أكثر من 12% بعد أن أكدت الشركة تقريرا لصحيفة نيكى أورد أنها طلبت إجراء محادثات مع ياهو اليابان لإنهاء تحالفهما.

وتراجع المؤشر نيكى 0.3% ليغلق عند 21469.18 نقطة، بينما تراجع المؤشر تويكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1567.41 نقطة.

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وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة بواقع 1399 إلى 672.

تأثرت الأسهم الأمريكية سلبا بعد أن قال ترامب إنه ما زال هناك الكثير من العمل الذى يجب القيام به مع الصين بشأن التجارة وهدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار.

وباع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع تى.دى.كيه كورب 2.6% وانخفاض سهم تايو يودن 2.4%.

فى غضون ذلك سجلت أسهم الشركات المالية أداء يفوق السوق، مع ارتفاع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوى المالية 0.3% وصعود سهم داي-ايتشى لايف هولدنجز 0.2 % وصعود سهم تى آند دى هولدنجز 0.7%.

وتسببت عمليات بيع للعقود الآجلة فى هبوط أسهم ذات ثقل على المؤشر مثل مجموعة سوفت بنك وفاست للتجزئة وتيرومو التى هبطت 2.4% و0.6% و2.9% على الترتيب.