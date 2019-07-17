شكرا لقرائتكم خبر عن 3.76مليار عقود الإنشاءات بالسعودية والإمارات خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت قائمة عقود مجلة "ميد" لشهر يونيو الماضي أن دولة الإمارات أبرمت عقود انشاءات بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما تصدرت القائمة المملكة العربية السعودية بقيمة عقود إجمالية بلغت 2.16 مليار دولار، وبذلك يبلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة في الدولتين 3.76 مليار دولار.

وتصدر قائمة العقود في الإمارات، من حيث قيمته عقد شركة قطارات الاتحاد المبرم مع الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية للهندسة الإنشائية وشركة "إس كيه الهندسية" الكورية الجنوبية، بقيمة مليار دولار، بحسب صحيفة الخليج.

ويتعلق العقد بتنفيذ الحزمتين "بي" و"سي" من المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الاتحادية بطول 1200 كيلومتر.

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وفي السعودية، تصدر العقود من حيث قيمتها عقد شركة أرامكو الذي منحته لشركة "سايبم" الإيطالية بقيمة 1.9 مليار دولار لتنفيذ توسعة مصنع معالجة الغاز في حقل بيري.

وتراجعت القيمة الإجمالية لعقود "ميد" خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 20% لتصل إلى 19.5 مليار دولار مقارنة مع 24.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2018.

وعزا التقرير تراجع قيم العقود إلى انخفاض قيمة العقود التي أبرمتها دبي التي تصدرت القائمة في الماضي.