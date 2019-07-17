شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر المقبل.. الإمارات تحظر تداول السجائر دون طوابع ضريبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2019، سيتم حظر بيع "تداول" وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء" في الأسواق المحلية.

وأوضحت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الماضي بموجب قرار "الهيئة" رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ.

ودعت "الهيئة" كافة التجار والمستهلكين ومنتجي وموردي السجائر بالدولة للالتزام بالقرار لتفادي التعرض للغرامات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية، ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من حالات الغش التجاري للمساهمة في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة، والبيئة إلى الأسواق، كما تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.

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ونوهت "الهيئة" إلى أنه تم اعتماد نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية" يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته "بما فيها السجائر" التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أنه كذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني، فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ بدأ من أكتوبر 2017.