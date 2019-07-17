شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك" تطرح مناقصة عقدين بحقل نفطي بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من شركات المقاولات المرشحة سابقاً، تقديم عروضها للمنافسة على عقدين من الحزمة الرابعة ضمن برنامج تطوير حقلي "هيل" و"غاشة" للغاز الحامض وذلك بإمارة أبوظبي.

وذكرت مجلة "ميد" أن "أدنوك" أصدرت مناقصة الحزمة الثالثة من عقود تطوير الحقلين في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، وأطلقت مناقصة الحزمة الرابعة في الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

وتعد الحزمة الرابعة الأكبر، وتضم أربعة عقود بقيمة إجمالية تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار، بحسب صحيفة الخليج.

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وكانت الشركة قد رشحت سابقاً 26 شركة مقاولات للمشاركة في عقود تطوير حقلي هيل وغاشة.

وفوضت "أدنوك" مؤخرا بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك ميزوهو لترتيب تأجير أصول لها في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، إذ تعكف الشركة على إقامة شراكات جديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اتفقت أدنوك على صفقة للبنية التحتية لخطوط أنابيب بقيمة أربعة مليارات دولار مع كيه.كيه.آر وبلاك روك.