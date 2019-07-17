شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش" تستحوذ على محفظة للمكاتب الفنية بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جي إف إتش كابيتال" المحدودة التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة باسواق دبي والكويت والبحرين، عن استحواذها على محفظة للمكاتب الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، تقع المحفظة التي تم الاستحواذ عليها، والمكونة من خمسة مبان مدرّة للدخل، في مجمع "ريسرتش تريانجل بارك"، نورث كارولينا، وهي منطقة نشطة ونامية بالولايات المتحدة.

وتقام محفظة المكاتب الفنية على مساحة مقدارها 60 فداناً داخل نطاق مجمع "ريسرتش تريانجل بارك" الذي يعتبر أكبر مجمع متخصص في الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

إذ تضم المحفظة أكثر من 250 شركة، وأكثر من 50 ألف محترف، على مساحة مشيدة مقدارها 22.5 مليون قدم مربعة.

وتم شراء المحفظة من خلال شراكة مع "جلوبال ميتوال" التي تعتبر واحدة من مديري الأصول العقارية الأسرع نمواً في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وتقوم حالياً بتشغيل وإدارة أصول تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه استرليني.

ومع استكمال هذه المعاملة، يصل إجمالي حجم المعاملات العقارية المنفذة من قبل مجموعة "جي إف إتش المالية" في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى ما تتجاوز قيمته مليار دولار.

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وتجدر الإشارة إلى أن المحفظة مؤجرة ل16 مستأجراً بمعدل إشغال كلي بنسبة 96%، كما تضم قطعة أرض بمساحة 18 فداناً تقريباً، تستوعب ما يصل إلى 270 ألف قدم للتطوير الإضافي.

وقامت مجموعة "جي إف إتش المالية"، بجانب مستثمريها، بالاستحواذ على ما نسبته 95% تقريباً من المحفظة، فيما ستقوم "جلوبال ميوتوال"( وشركاتها الزميلة)، بالاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 5% تقريباً.

وسوف تقوم "أركاديا مانيجمنت جروب" ("أركاديا")، وهي شركة زميلة تابعة لشركة "جلوبال ميوتوال"، بالعمل كمدير عقاري للمحفظة.

وتأسست الشركة في عام 1986 وتتكون محفظة الإدارة العقارية لشركة "أركاديا" حالياً من 260 أصلاً تقع في 11 ولاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ويشار إلى أنه تقرر انعقاد مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم، لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني من العام 2019.

وحققت المجموعة أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.