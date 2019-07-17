شكرا لقرائتكم خبر عن "أملاك للتمويل" تُحرز تقدمًا في المفاوضات مع الممولين حول إعادة هيكلة ديونها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أملاك للتمويل" عن إحرازها تقدمًا ملحوظًا في الحصول على موافقات الممولين بشأن الشروط الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة ديونها، مع توقعات الانتهاء وتوقيع اتفاقية جديدة قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك في بيان توضيحي للشركة، نُشر على موقع "دبي" المالي، حول الأخبار المتداولة عن قرب التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون للمرة الثانية، بعد أن طلبت من دائنيها إعادة جدولة سداد 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) من القروض والتي تستحق في الأصل في عام 2026.

وسبق أن أعلنت أملاك، في يناير الماضي، عن عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهیكلة التي تم الاتفاق علیها في عام 2014، والمعدلة في وقت لاحق في 2016 .

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وأوضحت الشركة، أن عملية التفاوض مع دائنيها مھدت الطریق لاستئناف النشاط الاعتيادي للشركة، وأسفرت عن النجاح في سداد 48% من إجمالي الدیون خلال فترة 4 أعوام في إطار خطة إعادة الھیكلة التي تمتد إلى 12 عاماً.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تحولها لتكبد الخسائر المنسوبة للمساهمين خلال الربع الأول من العام 2019 والتي وصلت إلى نحو 125 ألف درهم، مقابل صافي ربح بلغ 5.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

يُذكر أن أملاك وشركاتها التابعة حققت خسارة صافية قدرها 125.6 مليون درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 51.3 مليون درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات إلى 342 مليون درهم خلال 2018 مقابل إيرادات بلغت 362.9 مليون درهم خلال العام 2017.