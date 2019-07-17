شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية عقارات الخليج ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 10.2 مليون ريال عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الفترة من الأول من أبريل حتى 30 يونيو من عام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 10.2 مليون ريال، على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.17 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.7%.