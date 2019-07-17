شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض التكاليف يصعد بأرباح "الوطنية للتعليم " 4.7% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 4.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 13.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى الانخفاض في تكلفة الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي والناتج عن رد قيمة الفاتورة المجمعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدعم من مكتب تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 2.5 مليون ريال سعودي.

كذلك انخفضت التكاليف التمويلية خلال الربع الحالي والناتج عن الإيراد المحقق من المرابحات الإسلامية. وذلك بالرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وتكوين مخصص لخسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 خلال الربع الحالي.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 4.8% إلى 49.4 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 51.9 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

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كذلك تراجع صافي أرباح الشركة التشغيلية إلى 13.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 14.9 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2019، مقابل أرباح بلغت 35.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة ارتفاع بلغت 5.1%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغت 23.6 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 28 فبراير 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 22.4 مليون ريال خلال النصف المنتهي في 28 فبراير 2018.

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