الان تتابع أسعار النفط تصعد بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجع كبير سجلته في الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 57.68 دولار بعد أن هبطت 3.3 بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 64.60 دولار للبرميل. وأغلق العقد‭ ‬ان على

انخفاض 3.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

Advertisements

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو تموز إلى 460 مليونا وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وإذا تأكد الانخفاض فإنه سيكون

التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي وهو الأطول منذ بداية 2018.

وقال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن ما يزيد عن نصف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك الأمريكي ما زال متوقفا أمس الثلاثاء في أعقاب الإعصار باري، إذ أن معظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت لاستئناف الإنتاج.

وقال المكتب إن انتاج 1.1 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 58 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة و1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من

إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفا.

ويشير الانخفاض الأقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف الإنتاج بفعل الإعصار باري في أواخر الأسبوع الماضي كان لها تأثيرا ضئيلا على المخزونات.