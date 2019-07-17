شكرا لقرائتكم خبر عن 480 مليون قدم مكعب غاز معدل انتاج 17 بئرا بحقول دسوق والبرلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية ، أن اجمالى عدد الأبار التى وضعت على خريطة الإنتاج من مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، ومشروع المرحلة التاسعة- ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة فى البرلس، بلغت 17 بئراً حتى الآن.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إلى أن اجمالى الغاز المنتج من هذه الأبار يقدر بحوالى، 480 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
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