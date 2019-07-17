شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-7-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية.



إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العربية للصناعات الهندسية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.494 مليار جنيه. البورصة تربح 1.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.494 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 134.4 مليون ورقة مالية بقيمة 497.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.51%، والعرب على 6.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.80%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16847 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

نايل ساتأعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، عن البدء فى إجراءات عمل مناقصة محدودة بخصوص تصنيع وإطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات 301 والمحطات الأرضية الخاصة به، وقررت فتح مظاريف العملية يوم 26 أغسطس المقبل، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء. نايل ساتأعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، عن البدء فى إجراءات عمل مناقصة محدودة بخصوص تصنيع وإطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات 301 والمحطات الأرضية الخاصة به، وقررت فتح مظاريف العملية يوم 26 أغسطس المقبل، بحسب بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

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وتراجعت أرباح الشركة المصرية للأقمار الصناعية -نايل سات-، خلال الربع الأول من العام الجارى، إذ سجلت 11.38 مليون دولار منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 13.07 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 12.9%.

جمعية المحللينعقد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اجتماعاً مع مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وذلك فى إطار سعى البورصة الدائم للاستماع إلى كافة الأطراف اللاعبة فى السوق كل فى تخصصه حرصا منها على رفع كفاءة سوق رأس المال المصرى.

جاء ذلك عقب تسليم رئيس البورصة شهادات لنحو 29 من الدفعة الرابعة للحاصلين على شهادة دبلومة السيتا CETA المعادلة للشهادة الدولية CFTe، ليؤكد رئيس البورصة للحاصلين على الشهادات ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق والعمل على رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية من خلال الجمعية المصرية للمحللين الفنين.

من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه بأعضاء الجمعية، إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف اللاعبة فى السوق للمشاركة فى جهود التطوير والتنمية التى تقوم بها البورصة لتحقيق أقصى المنافع لسوق الأوراق المالية المصرى.

وأضاف فريد، بحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يعد اللقاء الثانى بعد لقاء أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية للاستماع إلى ممثلى شركات الوساطة فى الأوراق المالية وبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة التى أصدرتها إدارة البورصة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

وستستكمل إدارة البورصة اجتماعاتها مع باقى الجمعيات مثل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية لمديرى صناديق الاستثمار، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الاليات والمنتجات المالية الجديدة واستعراض الجهود التى قامت بها البورصة مؤخرا.

وشهد اللقاء نقاشات واسعة حول المؤشر الجديد الذى أطلقته البورصة المصرية وهو EGX 30 CAPPED وهو المؤشر محدد الأوزان ليكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق وهو ما تعهد كل المحللين الفنيين بزيادة الاعتماد على هذا المؤشر فى تقييم أداء السوق، وكذلك تم التطرق إلى تطوير التعاون فى دعم الجهود التى تبذلها إدارة البورصة فى رفع مستويات معرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار فى البورصة سواء لطلبة الجامعات أو لموظف عددا من الشركات العاملة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وذكر فريد، إن إدارة البورصة تنظر إلى عملية اصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة والتى تتضمن 3 جوانب جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الإفصاحات المقدمة من قبل الشركات مع العمل على التواصل مع الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.

وعلى مستوى جانب الطلب، تعمل إدارة البورصة على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات وموظفى عددا من الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية لتعريفهم بأساسيات الاستثمار فى البورصة، وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة وأقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلا عن تطوير كافة قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.

وعلى مستوى بيئة التداول عملت إدارة البورصة على إتاحة وتفعيل مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة واتخاذ مزيد من الإجراءات والتى من شأنها تبسيط عملية التداول وزيادة معدلات السيولة.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين باللقاء، وأنها بداية جيدة لتعاون أكبر متطلعين لمزيد من العمل لدعم جهود التطوير التى تقوم بها إدارة البورصة.