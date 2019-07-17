شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار فى ظل مخاوف التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فى الوقت الذى ارتفع فيه الدولار بفضل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية، بينما كانت خسائر المعدن النفيس محدودة بفعل آمال بأن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أسعار الفائدة وفى ظل ضبابية واسعة بشان التجارة بين واشنطن وبكين.

تراجع الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1403.81 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3% إلى 1406.40 دولار للأوقية.

وقال براين لأن العضو المنتدب لدى شركة التداولات جولد سيلفر سنترال فى سنغافورة "بالأمس، جاءت بيانات إيجابية من الولايات المتحدة، الذهب تراجع قليلا، لكننا ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة".

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وأضاف أيضا أن "الولايات المتحدة والصين ليستا قريبتين من التوصل إلى أى تسوية فى الوقت الحالى والكثير من البنوك المركزية تواصل شراء الذهب لا سيما الصين".

لكن الإقبال على المعدن الأصفر تأثر سلبا، إذ ربح الدولار بعد بيانات أظهرت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع فى يونيو، مما يُضاف إلى دلائل فى الآونة الأخيرة على أن الاقتصاد يتحسن.

لكن البيانات لم تؤثر تقريبا على تكهنات السوق بخفض البنك المركزى الأمريكى لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.60 دولار للأوقية، وحومت الأسعار قرب أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر عند 15.69 دولار والذى بلغته فى الجلسة السابقة.

وربح البلاتين 0.1% إلى 839.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1523.11 دولار للأوقية.