شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.24% رابحا 3.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1539.18 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 515 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.85%، مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.19، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.72%، مدفوعا بصعود سهم زين البحرين بنسبة 2.33%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.56%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 3.7% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.12%.