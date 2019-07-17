ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاعى العقار والبنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا عدد 5.550 نقطة ليصل إلى مستوى 6127.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.17% رابحاً عدد 11.770 نقطة ليصل إلى مستوى 6770.35 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% رابحاً عدد 6.510 نقطة ليصل إلى مستوى 4878.54 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 136.4 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتى عبر 4703 صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%

وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.56%، تليه يوباك بنسبة 9.61%، ثم أبيار بنسبة 7.53%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم عربى قابضة بنسبة 8.41%، ثم العقارية بنسبة 5.56%