الاقتصاد

تراجع هامشى لمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لمؤشر العام لسوق الأسهم بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرا عدد 6.94 نقطة ليصل إلى مستوى 9066.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.24% رابحا 9.10 نقطة ليصل إلى مستوى 3793.75 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 24.1 مليون سهم بقيمة 637 مليون ريال، وارتفعت أسهم 71 شركة، فيما تراجعت 86 شركة. 

 

Advertisements

 

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.61%، فقطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%.

 

وجاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.69%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 2.33%، ثم صادرات بنسبة 2.05%، فيما تصدر سهم "ينساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.19% ثم الدريس بنسبة 2.40%، ثم الأهلى للتكافل بنسبة 1.35%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع هامشى لمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا