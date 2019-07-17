شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 6 .50 مليار دولار حجم الاستثمار الخارجى خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين اليوم الثلاثاء أن الاستثمار الصينى فى الخارج خلال النصف الأول من العام الجارى بلغ 6 .50 مليار دولار، فيما سجلت الإيرادات فى الميزانية العامة (57 .1 تريليون دولار)، والنفقات (80 .1 تريليون دولار) عن الفترة بين يناير ويونيو الماضيين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية -فى أحدث بيان أصدرته اليوم الثلاثاء حول الاستثمار الصينى فى الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري- أن المستثمرين الصينيين قاموا باستثمار مباشر غير مالى فى 3582 شركة أجنبية من 151 دولة ومنطقة، بقيمة 8 .346 مليار يوان (6 .50 مليار دولار).

وأضافت الوزارة ، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الصين تقدما إيجابيا فى الاستثمار فى البلدان على طول مبادرة "الحزام والطريق"، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصينية الجديدة فى 51 دولة على طول الحزام والطريق 8 .6 مليار دولار أو 6 .12% من إجمالى حجم الاستثمارات الصينية فى الفترة المذكورة.

كما بلغت قيمة المشروعات المتعاقد عليها بين الصين ودول الحزام والطريق 6 .63 مليار دولار، ما يعادل 1 .60% من إجمالى قيمة المشروعات الخارجية التى تعاقدت الصين على تنفيذها خلال الفترة نفسها.

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وقال نائب مدير إدارة التعاون بوزارة التجارة الصينية "هان يونج" إن هيكل الاستثمار الصينى فى الخارج يواصل تحسنه، حيث اتجه الاستثمار خارج البلاد بشكل رئيسى إلى مجالات التأجير وخدمات الأعمال والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة والتعدين ونقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأضاف يونج ، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، نفذت الشركات الصينية 161 مشروعا للاستحواذ فى 42 دولة ومنطقة بما فى ذلك فنلندا وفرنسا وبيرو، وشملت المشاريع صناعات، مثل: التصنيع ونقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وحول الإيرادات والنفقات فى النصف الأول من عام 2019، ذكرت وزارة المالية الصينية –فى بيانات أصدرتها اليوم- أن الإيرادات فى الميزانية العامة بلغت 78 .10 تريليون يوان (57 .1 تريليون دولار) بزيادة بنسبة 4 .3% على أساس سنوي.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية سجلت 24 .9 تريليون يوان (34 .1 تريليون دولار)، بزيادة بنسبة 9 .0% على أساس سنوي، فى حين سجلت الإيرادات غير الضريبية 54 .1 تريليون يوان (230 مليار دولار) بزيادة بنسبة 4 .21% على أساس سنوي ، مشيرة الى أن النفقات فى الميزانية العامة بلغت 35 .12 تريليون يوان (80 .1 تريليون دولار) بزيادة بنسبة 7 .10% على أساس سنوي.