شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك الأهلى المصرى، ارتفاع إجمالى محفظة التمويل العقارى، ضمن مبادرة البنك المركزى إلى أكثر من 7 مليارات جنيه منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه فى يونيو 2018 بمعدل نمو 73% من قيمة التمويل القائم، والتى استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودى ومتوسطى وكذا فوق متوسطى الدخل .

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يستهدف من المشاركة بقوة فى تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد، بالإضافة إلى إتاحة كافة سبل التيسير على المواطنين وبشكل خاص من محدودى الدخل والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والاسكان الاجتماعى، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرة للعملاء من محدودى الدخل 68 ألف عميل مقارنة بــ 38 ألف عميل فى يونيو 2018 بمعدل نمو 79%.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى تأتى فى إطار استراتيجية البنك المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى والذى دائما ما يسعى البنك الأهلى الى تدعيمه حيث يضع البنك الاهلى نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم ، وهو الأمر الذى أهل البنك الأهلى المصرى للحصول على المركز الأول فى منظومة التمويل العقارى متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة فى تلك المنظومة .

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن من أهم العوامل التى ساعدت فى تصدر البنك الأهلى المصرى للمبادرة هو سياسة الانتشار التى ينتهجها فى فروعه التى تغطى كافة محافظات الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتطوير المستمر بإجراءات العمل التى ساهمت فى تخفيض دورة العمل ووقت وجهد العملاء، والوصول الى أكبر شريحة من العملاء وتيسيرا لكافة طرق الدفع لأقساطهم الشهرية من خلال قنوات الدفع الالكترونية فقد سبق للبنك الأهلى انشاء 3 وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقارى بمناطق السادس من اكتوبر ، العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا ، اضافة الى تخصيص عدد من الفروع الموزعة بمختلف انحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الاسكان الاجتماعى، وكذا انشاء قطاعات متخصصة بالمركز الرئيسى للبنك مدعومة بعناصر بشرية مدربة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية لسرعة انجاز ملفات التمويل العقارى خاصة من فئة محدودى الدخل .