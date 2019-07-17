الاقتصاد

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى العقارات والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21% خاسرا 5.61 نقطة ليصل إلى مستوى 2716.86 نقطة.

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 57 مليون سهم محققة ما قيمته 52.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 752 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 4 أسهم.

 

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.91%، ثم سهم دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 1.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم أملاك للتمويل بنسبة 6.14%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 1.70%.

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