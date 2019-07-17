شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين غرفة القاهرة والاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين للتبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة إبراهيم العربى بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، يستهدف زيادة التبادل التجارى العربى ودعم التجارة البينية بين الدول العربية.

وقال إبراهيم العربى، إن الهدف من البروتوكول دعم العلاقات العربية فى كافة المجالات بما يزيد من التبادل التجارى والاستثمارى بين الدول العربية والاستفادة من أى اتفاقيات موجودة بين هذه الدول فى زيادة حجم التبادل التجارى، وفتح مزيد من الاسوق المتبادلة فى مختلف الانشطة.

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ونوه "العربي" إلى أنه من خلال هذا البروتوكول سيتم التواصل فيما بين هذه الدول وتنشيط الحركة التجارية فيما بينها، والتوعية بالوسائل التى تزيد من العلاقات الاقتصادية فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتدريب والتأهيل على الطرق التجارية والصناعية الحديثة، مستفيدين من أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة المتخصصة فى تدريب وتأهيل منتسبى الغرف التجارية على كافة وسائل التجارة والصناعة الحديثة والعصرية .

وقال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة القاهرة، إن هذا البروتوكول سيكون نواة لزيادة حجم التبادل التجارى بين الدول العربية والسعى الى تبسيط إجراءات التواصل فيما بينها بما يحقق كافة المصالح، لافتا إلى أن الشعبة ستكون نقطة تواصل بين الغرفة والاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية العربية فى المرحلة القادمة.

وأضاف الدكتور ممدوح الرفاعى رئيس الاتحاد العربى للمخلصين الجمركيين، أن وسائل التوعية والتدريب تعتبر خطوة مهمة نحو دعم التجارة بين الدول العربية، مشيرا إلى أن دراسة كافة وجهات النظر التى تستهدف المصلحة العامة للدول العربية تعتبر بداية مهمة لزيادة حجم التجارة البينية فضلا عن التواصل المستمر مع غرفة القاهرة الذى يصل بنا فى النهاية الى تحقيق عدد من الأهداف التى نرغب فى الوصول اليها من خلال هذا البروتوكول، الذى يعتبر عاملا مهما ونقطة التقاء مع منتسبى الغرف التجارية المصرية فى الفترة القادمة، وهو ما سيؤدى الى زيادة التجارة التبادلية بين الدول العربية.