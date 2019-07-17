شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين: استقرار أسعار اللحوم بالأسواق والكندوز يبدأ من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى الفترة الحالية وذلك بسبب وفرة الإنتاج إضافة إلى ضعف حركة البيع.

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وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى الأسواق، حيث إن أسعار اللحوم ثابتة ولم تشهد أى ارتفاع فى الأسعار منذ شهر رمضان وذلك راجع للوفرة الكميات.

وأضاف وهبة في تصريح لليوم السابع أن أسعار اللحوم الكندوز مستقرة بين 120 - 150 جنيها بحسب المنطقة فيما استقر سعر اللحوم الضأن بين 130 - 150 جنيها، موضحا ان اسعار الضأن كانت تشهد ارتفاع في الأسعار في هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى ولكن وفرة العرض ساهمت في ضبط السعر في السوق.